L' ultimo segreto Torino citata due volte nel bestseller di Dan Brown | quando e perché

Torinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche Torino nel "L'ultimo segreto", il bestseller di Dan Brown. Lo scrittore statunitense è tornato con una "nuova caccia" di Robert Langdon. "Ho finito di leggere l'ultimo segreto di Dan Brown e la cosa più interessante di questo libro è che cita due volte Torino", sottolinea Gioele Urso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

