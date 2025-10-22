L’ultimo dei Templari | è basato su una storia vera?

L’ultimo dei Templari ( Season of the Witch, 2011), diretto da Dominic Sena e interpretato da Nicolas Cage, è ambientato in un’Europa medievale devastata dalla peste e attraversata dal fanatismo religioso. Il film, però, non racconta una vicenda realmente accaduta, ma utilizza la Storia come cornice simbolica per un racconto di fantasia. La missione dei cavalieri Teutonici Behmen e Felson, incaricati di scortare una giovane accusata di stregoneria, non deriva da un evento documentato, bensì da un intreccio originale che combina suggestioni storiche, leggenda popolare e immaginario gotico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it