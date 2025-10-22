L’ultima volta di Real Madrid-Juventus quel sogno e quel rigore surreale
“Ha un bidone della spazzatura al posto del cuore”, così diceva Gigi Buffon alla fine dell’ultimo Real Madrid-Juventus decisa da un rigore surreale fischiato da Oliver. I bianconeri venivano da un pesante ko per 3-0 in casa e dovevano provare l’impresa di ribaltare la gara, c’erano andati davvero vicino. (ANSA) TvPlay.it La Juventus di Max Allegri la sbloccava dopo appena 2 minuti con un gol di testa di Mario Mandzukic servito da una splendida palla di Sami Khedira dentro l’area di rigore. Il raddoppio lo siglava ancora il croato alla fine del primo tempo, sempre di testa e stavolta servito da Stephan Lichtsteiner. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Altre letture consigliate
È stato visto l’ultima volta nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre a Nova Ponente. - facebook.com Vai su Facebook
Dopo tredici anni dall’ultima volta, il leggendario Wu-Tang Clan annuncia un'imperdibile data italiana! 8 marzo 2026 | Bologna, Unipol Arena Biglietti in vendita dalle 10 di venerdì 24 ottobre su http://TicketOne.it! Scopri tutte le info su https://buff.ly/SvdS0 - X Vai su X
Il Real Madrid è pronto per la Champions: contro la Juventus ci sarà il “Bernabeu infinito” - Contro la Juventus in Champions League potrebbe fare il suo esordio la nuova tecnologia del Real Madrid. Come scrive fanpage.it
Il Real Madrid infrange un principio basilare del suo mercato: l’ultima volta fu per Cristiano Ronaldo - Il Real Madrid infrange una regola fondamentale sul mercato per esaudire un desiderio di Xabi Alonso: i vertici della Casa Blanca vogliono consegnare al nuovo allenatore una rosa completa il prima ... Lo riporta fanpage.it
Ancelotti: "Real Madrid in campo con meno di 72 ore di riposo, è l'ultima volta" - Il tono è perentorio: “E’ l’ultima volta in cui il Real Madrid giocherà senza aver riposato almeno 72 ore”. Si legge su sport.sky.it