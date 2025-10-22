L’ultima sosta di Pasolini con Pelosi | il ricordo del Biondo Tevere

Una sera d’autunno, un tavolo vicino al fiume, due presenze che parlano piano. In quell’istante, l’ultima scia di vita di Pier Paolo Pasolini passa anche da qui, nel cuore dell’Ostiense. Accanto a lui c’è Pino Pelosi, poco più che un ragazzo. Da allora, quel ristorante custodisce silenzi, gesti, attese. E domande che non smettono di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Pino Pelosi. “Nessuno vuole la verità su Pasolini” - Quella notte all’Idroscalo arrivò un’altra macchina, un’Alfetta 2000 Gt, uguale a quella di Pasolini: a bordo c’erano i picchiatori che massacrarono il poeta”. Scrive ilfattoquotidiano.it

