Luisa Ranieri parla delle figlie adolescenti | Oggi a scuola si parla già di sesso e relazioni

Alla Festa del cinema di Roma è stata presentata la serie “La Preside”, con protagonista Luisa Ranieri. L'attrice ha vestito i panni di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica che ha avuto come primo incarico un istituto di fronte a un grande centro di spaccio a Caivano, poco lontano da Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it