Luisa Ranieri la mini gonna paisley alla Festa di Roma è da copiare

Luisa Ranieri è capace di coniugare semplicità e carisma in un solo sguardo. Alla Festa del Cinema di Roma, l’attrice napoletana è apparsa luminosa e naturale, scegliendo un look che riassume perfettamente il suo stile: essenziale ma sofisticato, sobrio ma mai banale. Sul red carpet dedicato alla presentazione della serie La preside, in cui interpreta Eugenia Carfora, Luisa ha incantato con un outfit Etro dal sapore autunnale, dove la protagonista assoluta è una mini gonna paisley jacquard che ha immediatamente catturato l’attenzione di fotografi e fashion lover. Luisa Ranieri, il look Etro che parla di equilibrio e libertà. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Luisa Ranieri, la mini gonna paisley alla Festa di Roma è da copiare

