Luisa Ranieri | Io e la preside di Caivano In tv l’eroismo di ogni giorno

Come “benvenuto“ le fanno trovare i finestrini della sua auto rotti. Così, tanto per farle capire l’aria che tira in quel posto. Ma Eugenia Liguori non è tipo da farsi intimidire e ha scelto di andare a fare la preside nell’ Istituto Tecnico Professionale di Caivano, una delle maggiori piazze di spaccio d’Europa, periferia degradata di Napoli, proprio perché lì c’è molto da fare. Bisogna ripulire quell’istituto ridotto quasi a una discarica, rimettere in riga lo sfaccendato personale e soprattutto portare i ragazzi a scuola, a costo di andare a bussare alla loro porta di casa. La chiamano “la pazza“ perché non si ferma davanti a niente, ostinata, coraggiosa e travolgente nel portare avanti il suo importante lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luisa Ranieri: "Io e la preside di Caivano. In tv l’eroismo di ogni giorno"

