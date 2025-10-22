Luisa Ranieri è La Preside | Era urgente raccontare la scuola

(askanews) – È ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie diretta da Luca Miniero La Preside, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, in coproduzione con Alice nella Città. Luisa Ranieri ne è l’interprete ma anche la coproduttrice insieme al marito Luca Zingaretti. Entrambi volevano mostrare quanto la scuola sia fondamentale nella nostra società, soprattutto in contesti difficili.«Per noi era urgente raccontare questa storia attraverso la vita di Eugenia che è la vita di un eroe moderno. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Luisa Ranieri è “La Preside”: «Era urgente raccontare la scuola»

Luisa Ranieri è la preside di Caivano: "Una donna che ha sfidato tutto e tutti per i suoi ragazzi" - facebook.com Vai su Facebook

#21ottobre #FestaDelCinema Luisa Ranieri: “Docenti sottopagati, se non danno il massimo non li biasimo. Chiedere ‘come stai?’ conta più di una lezione” - X Vai su X

La preside e i suoi ragazzi: le prime immagini di Luisa Ranieri nella nuova fiction da una storia vera - Le primissime immagini e tutte le anticipazioni di La preside, la nuova fiction Rai con Luisa Ranieri. Da style.corriere.it

Luisa Ranieri “La preside” nella serie tv: «Educazione sessuale a scuola? Ho una figlia adolescente e sono convinta sia necessaria» - di Manuela Santacatterina «Quando abbiamo trovato i giusti sceneggiatori siamo partiti spediti, ma “Lolita Lobosco” ci ha bloccato e abbiamo dovuto attendere». leggo.it scrive

Luisa Ranieri è “La preside”, la fiction Rai ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora: “Il Modello Caivano si può esportare” - La serie televisiva La Preside, prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, esordisce in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, per poi approdare in prima serata su R ... Scrive orizzontescuola.it