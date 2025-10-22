Luisa Ranieri con Luca Zingaretti sul red carpet di Roma | Sono molto fortunata non riesco a immaginarmi con un’altra persona Non mi accorgo nemmeno se un uomo mi corteggia
L’attrice è protagonista di La Preside, il film dedicato a Eugenia Carfora, la dirigente della scuola di Caivano diventata simbolo di riscatto e impegno civile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Luisa Ranieri ha ricevuto il Womenlands Excellence Award, riconoscimento dedicato alle eccellenze femminili italiane e internazionali nei mondi della cultura, dello spettacolo, dell’imprenditoria e dell’attivismo, in occasione del festival Alice nella città. - X Vai su X
Vanity Fair Italia. . Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la serie tv diretta da Luca Miniero «La preside» è ispirata alla storia vera della dirigente Eugenia Carfora, interpretata da Luisa Ranieri. Il racconto vuole sottolineare l'importanza dell'i - facebook.com Vai su Facebook
Luisa Ranieri con Luca Zingaretti sul red carpet di Roma: «Sono molto fortunata, non riesco a immaginarmi con un’altra persona. Non mi accorgo nemmeno se un uomo mi corteggia» - L’attrice è protagonista di La Preside, il film dedicato a Eugenia Carfora, la dirigente della scuola di Caivano diventata simbolo di riscatto e impegno civile ... Riporta vanityfair.it
Luisa Ranieri è La preside, la fiction Rai ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora "eroina moderna" - Non è un biopic ma è la vita (vera) di Eugenia Carfora preside di Caivano ad avere ispirato la preside Eugenia Liguori per fiction interpretata da Luisa Ranieri ... Scrive elle.com
Luisa Ranieri è La Preside: Presentata la fiction che accende i riflettori sulla scuola e sul riscatto sociale - Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, La Preside è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 e andrà in onda su Rai 1 in quattro serate evento: le dichiarazi ... Si legge su comingsoon.it