Luisa Ranieri con Luca Zingaretti sul red carpet di Roma | Sono molto fortunata non riesco a immaginarmi con un’altra persona Non mi accorgo nemmeno se un uomo mi corteggia

L’attrice è protagonista di La Preside, il film dedicato a Eugenia Carfora, la dirigente della scuola di Caivano diventata simbolo di riscatto e impegno civile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Luisa Ranieri con Luca Zingaretti sul red carpet di Roma: «Sono molto fortunata, non riesco a immaginarmi con un’altra persona. Non mi accorgo nemmeno se un uomo mi corteggia»

News recenti che potrebbero piacerti

Luisa Ranieri ha ricevuto il Womenlands Excellence Award, riconoscimento dedicato alle eccellenze femminili italiane e internazionali nei mondi della cultura, dello spettacolo, dell’imprenditoria e dell’attivismo, in occasione del festival Alice nella città. - X Vai su X

Vanity Fair Italia. . Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la serie tv diretta da Luca Miniero «La preside» è ispirata alla storia vera della dirigente Eugenia Carfora, interpretata da Luisa Ranieri. Il racconto vuole sottolineare l'importanza dell'i - facebook.com Vai su Facebook

Luisa Ranieri con Luca Zingaretti sul red carpet di Roma: «Sono molto fortunata, non riesco a immaginarmi con un’altra persona. Non mi accorgo nemmeno se un uomo mi corteggia» - L’attrice è protagonista di La Preside, il film dedicato a Eugenia Carfora, la dirigente della scuola di Caivano diventata simbolo di riscatto e impegno civile ... Riporta vanityfair.it

Luisa Ranieri è La preside, la fiction Rai ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora "eroina moderna" - Non è un biopic ma è la vita (vera) di Eugenia Carfora preside di Caivano ad avere ispirato la preside Eugenia Liguori per fiction interpretata da Luisa Ranieri ... Scrive elle.com

Luisa Ranieri è La Preside: Presentata la fiction che accende i riflettori sulla scuola e sul riscatto sociale - Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, La Preside è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 e andrà in onda su Rai 1 in quattro serate evento: le dichiarazi ... Si legge su comingsoon.it