Luisa Ranieri altro che Preside | i look sul red carpet a Roma

Amica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una diva d’altri tempi, raffinata, elegante e glamour, Luisa Ranieri ha conquistato il red carpet del Festival del Cinema di Roma. L’attrice 51enne ha partecipato alla kermesse per presentare la sua ultima miniserie, La preside, girata per Rai 1 da Luca Miniero. Nella produzione Luisa Ranieri, interpreta un personaggio liberamente ispirato a Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione, che ogni giorno lotta per il riscatto educativo e sociale dei ragazzi del quartiere napoletano. I look dell’attrice sul red carpet. Per il Festival, l’attrice ha sfoggiato una serie di look che ne hanno messo in risalto l’eleganza innata e la femminilità. 🔗 Leggi su Amica.it

luisa ranieri altro che preside i look sul red carpet a roma

© Amica.it - Luisa Ranieri, altro che “Preside”: i look sul red carpet a Roma

Altre letture consigliate

luisa ranieri altro presideLuisa Ranieri, altro che “Preside”: i look sul red carpet a Roma - Una diva d’altri tempi, raffinata, elegante e glamour, Luisa Ranieri ha conquistato il red carpet del Festival del Cinema di Roma. Come scrive amica.it

luisa ranieri altro presideLuisa Ranieri è La preside, la fiction Rai ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora "eroina moderna" - Non è un biopic ma è la vita (vera) di Eugenia Carfora preside di Caivano ad avere ispirato la preside Eugenia Liguori per fiction interpretata da Luisa Ranieri ... Da elle.com

luisa ranieri altro presideLuisa Ranieri Mermaid alla Festa del Cinema di Roma 2025: la gonna a sirena con blazer dai revers al contrario - Tra le attrici più attese della kermesse, Luisa Ranieri sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 si conferma grande protagonista sul red carpet ... Secondo vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Luisa Ranieri Altro Preside