Luisa Ranieri altro che Preside | i look sul red carpet a Roma

Una diva d’altri tempi, raffinata, elegante e glamour, Luisa Ranieri ha conquistato il red carpet del Festival del Cinema di Roma. L’attrice 51enne ha partecipato alla kermesse per presentare la sua ultima miniserie, La preside, girata per Rai 1 da Luca Miniero. Nella produzione Luisa Ranieri, interpreta un personaggio liberamente ispirato a Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione, che ogni giorno lotta per il riscatto educativo e sociale dei ragazzi del quartiere napoletano. I look dell’attrice sul red carpet. Per il Festival, l’attrice ha sfoggiato una serie di look che ne hanno messo in risalto l’eleganza innata e la femminilità. 🔗 Leggi su Amica.it

