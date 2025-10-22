Luisa Ranieri al Roma Film Fest | perché il look dark nasconde un omaggio a Napoli

Luisa Ranieri è stata la grande protagonista del Roma Film Festival ieri sera. Ha presentato il suo nuovo film La Preside, calcando il red carpet in compagnia del marito Luca Zingaretti con un look che "nasconde" un omaggio a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luisa Ranieri è la preside di Caivano: "Una donna che ha sfidato tutto e tutti per i suoi ragazzi" - facebook.com Vai su Facebook

#21ottobre #FestaDelCinema Luisa Ranieri: “Docenti sottopagati, se non danno il massimo non li biasimo. Chiedere ‘come stai?’ conta più di una lezione” - X Vai su X

Luisa Ranieri è La Preside: Presentata la fiction che accende i riflettori sulla scuola e sul riscatto sociale - Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, La Preside è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 e andrà in onda su Rai 1 in quattro serate evento: le dichiarazi ... Lo riporta comingsoon.it

Luisa Ranieri è “La preside”, la fiction Rai ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora: “Il Modello Caivano si può esportare” - La serie televisiva La Preside, prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, esordisce in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, per poi approdare in prima serata su R ... Come scrive orizzontescuola.it

Luisa Ranieri e Cristiana Capotondi incantano sul red carpet, bocciata la giacca di Bisio. Le pagelle della settima giornata - Martina Gatti ha indossato un long dress sui torni del marrone testa di moro, del blu, dell'ottanio. Si legge su romatoday.it