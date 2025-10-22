Luisa Ranieri al Roma Film Fest | perché il look dark nasconde un omaggio a Napoli

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luisa Ranieri è stata la grande protagonista del Roma Film Festival ieri sera. Ha presentato il suo nuovo film La Preside, calcando il red carpet in compagnia del marito Luca Zingaretti con un look che "nasconde" un omaggio a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

