Luigi’s Mansion torna per Halloween | il classico GameCube arriva su Switch 2

Con l’arrivo di Halloween, Nintendo ha deciso di sorprendere i fan con un ritorno iconico: Luigi’s Mansion, il celebre gioco uscito originariamente su Nintendo GameCube nel 2001, sarà disponibile dal 30 ottobre 2025 per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo all’interno della sezione Nintendo Classics per Switch 2. Un vero e proprio regalo per gli amanti dei classici e delle atmosfere da brivido. Il ritorno di un cult. In Luigi’s Mansion, il più timido dei fratelli Mario si trova al centro di un’avventura spettrale e ironica allo stesso tempo. Dopo aver misteriosamente “vinto” una sontuosa villa, Luigi scopre che la dimora è infestata da fantasmi e che Mario è scomparso senza lasciare traccia. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

