Luigi Mangione è stato picchiato da 7 donne transgender in Thailandia mesi prima della sparatoria al CEO di UnitedHealthcare | la rivelazione

In queste ore è saltata fuori una indiscrezione, riportata dal New York Times, martedì 21 ottobre, che mette al centro nuovamente Luigi Mangione. Sembra che il presunto assassino, attualmente in carcere, sia stato malmenato da un gruppo di donne transgender durante una notte di follia in Thailandia. Il fatto sarebbe accaduto nei mesi precedenti al presunto attentato all’amministratore delegato di UnitedHealthcare, Brian Thompson. Mangione si è dichiarato non colpevole delle accuse per aver sparato a sangue freddo al boss cinquantenne del settore sanitario a Midtown, a Manhattan il 4 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Luigi Mangione è stato picchiato da 7 donne transgender in Thailandia, mesi prima della sparatoria al CEO di UnitedHealthcare”: la rivelazione

Argomenti simili trattati di recente

Il poster che santifica Luigi Mangione nella città dove venne ucciso Marco Biagi A Bologna, come sempre più spesso accade in questi casi, non si difende alcun principio. Solo la proprio parrocchia: free speech per gli amici, hate speech per i nemici. - X Vai su X

Luigi Mangione è stato estradato nello stato di New York, dove sarà processato per omicidio - Luigi Mangione è stato estradato dallo stato della Pennsylvania a quello di New York, dove sarà processato, tra le altre cose, per omicidio. Come scrive ilpost.it

Luigi Mangione è stato incriminato con 11 capi d’accusa per l’omicidio del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson - Il 26enne Luigi Mangione è stato incriminato per l’omicidio di Brian Thompson, il CEO dell’azienda di assicurazioni mediche UnitedHealthcare ucciso il 4 dicembre a Manhattan, in centro a New York. ilpost.it scrive

Luigi Mangione estradato a New York, rischia la pena di morte: “Progettava l’omicidio del Ceo già ad agosto” - Il 26enne Luigi Mangione, presunto assassino del Ceo della UnitedHealthcare Brian Thompson, è stato estradato dalla Pennsylvania allo Stato di New York e contro il ragazzo sono state mosse anche nuove ... Riporta fanpage.it