L’Ue stende il tappeto rosso ad Al Sisi dopo l’accordo su Gaza | Pronti 75 milioni per l’Egitto La protesta delle Ong
Sorriso, mani giunte e sguardo rivolto con deferenza all’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas. È con questa immagine che Abdel Fattah Al Sisi, presidente egiziano ed ex generale salito al potere dopo un colpo di Stato nel 2013, si è presentato a Bruxelles per partecipare al primo vertice bilaterale tra Unione europea ed Egitto, convocato alla vigilia del Consiglio europeo, alla presenza della presidente della Commissione Ursula von der Leyen e di quello del Consiglio europeo António Costa. Un incontro che per l’Ue mira a «rafforzare i legami politici ed economici» tra Bruxelles e Il Cairo, come previsto dal partenariato strategico globale Ue-Egitto firmato nel 2024 alla presenza di ben sei leader europei tra cui la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online
