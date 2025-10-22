Ludovica Nasti la piccola Lila ne L'amica geniale | Ho avuto la leucemia a 5 anni non potevo vedere nessuno

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel salotto de La Volta Buona, Ludovica Nasti ripercorre la sua esperienza nel ruolo di Lila ne L'amica geniale e racconta uno dei periodi più complessi della sua vita. A 5 anni ebbe la leucemia: "Potevo vedere solo i miei genitori, stavo chiusa in casa. Dopo mi sono ripresa tutto quello che la vita mi doveva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ludovica nasti piccola lilaLudovica Nasti: «A 5 anni ho avuto la leucemia, non potevo vedere nessuno. Mi sono ripresa tutto quello che la vita mi doveva» - Dalla lotta contro la leucemia a soli 5 anni al successo con il ruolo di Lila ne "L’amica geniale", l’attrice si racconta ... Come scrive msn.com

ludovica nasti piccola lilaLudovica Nasti ha un fidanzato che le fa battere il cuore?/ Carriera e vita privata dell’attrice - Ludovica Nasti e la grande passione per la recitazione, cosa si sa sulla sua sfera sentimentale? Segnala ilsussidiario.net

ludovica nasti piccola lilaChi è Ludovica Nasti, dalla bravura e il successo da piccola alla guerra alla malattia - Ludovica Nasti è diventata celebre grazie alla sua interpretazione di Lila ne L’amica geniale, serie tv tratta ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ludovica Nasti Piccola Lila