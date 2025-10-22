Ludovica Nasti la piccola Lila ne L'amica geniale | Ho avuto la leucemia a 5 anni non potevo vedere nessuno

Nel salotto de La Volta Buona, Ludovica Nasti ripercorre la sua esperienza nel ruolo di Lila ne L'amica geniale e racconta uno dei periodi più complessi della sua vita. A 5 anni ebbe la leucemia: "Potevo vedere solo i miei genitori, stavo chiusa in casa. Dopo mi sono ripresa tutto quello che la vita mi doveva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ludovica Nasti: «A 5 anni ho avuto la leucemia, non potevo vedere nessuno. Mi sono ripresa tutto quello che la vita mi doveva» - Dalla lotta contro la leucemia a soli 5 anni al successo con il ruolo di Lila ne "L'amica geniale", l'attrice si racconta

