Ludovica Nasti e la terribile malattia | Avevo 5 anni Poi mi sono ripresa tutto quello che la vita mi doveva

Tra gli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona - oggi 22 ottobre - anche Ludovica Nasti. L'attrice - classe 2006, nota per il ruolo di Lila nell'Amica Geniale - nel salotto di Rai Uno è tornata a parlare di un momento molto complesso che ha vissuto quando era solo una bambina: quello della. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

ScreenWeek Cinema & Serie. Sabrina Carpenter · Espresso. La simpatica e irrefrenabile Ludovica Nasti si unisce a una foto di gruppo insieme ai fotografi della Feste del Cinema di Roma #RoFF20 #FestaDelCinema #FestaDelCinemaDiRoma #LudovicaNast - facebook.com Vai su Facebook

Ludovica Nasti ha vinto la battaglia contro la malattia/ Ha scoperto di avere la leucemia a cinque anni - Ludovica Nasti era solo una bambina quando ha scoperto di essere malata di leucemia, come sta oggi l'attrice. Riporta ilsussidiario.net

Ludovica Nasti: “La malattia? Mi sono ripresa ciò che la vita mi doveva”/ “Vedevo solo i miei genitori…” - Ludovica Nasti, dal successo con ‘L’Amica Geniale’ alla malattia a soli 5 anni: il racconto dell’attrice a La Volta Buona. ilsussidiario.net scrive