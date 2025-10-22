Luciana Ronchi non ce l’ha fatta Morta la donna accoltellata al volto dall’ex marito L’agguato sotto casa le urla La fuga di lui preso dalla polizia locale
Non ce l’ha fatta, Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata stamane sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. Arrivata in gravissime condizioni all’arrivo all’ospedale di Niguarda, la 62enne è stata operata per diverse ore dagli specialisti del Trauma center, ma non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate all’addome, al collo e al torace. A colpirla sotto casa l’ex marito Luigi Morcaldi, 64 anni, che si è dato alla fuga subito dopo l’aggressione. L’uomo aveva spento il telefono e poi, ore dopo, lo ha riacceso per pochi istanti. Così la polizia è riuscita ad individuare e bloccarlo. 🔗 Leggi su Open.online
