Luciana Ronchi non ce l’ha fatta accoltellata dall’ex a Milano | Luigi Morcaldi preso dopo 8 ore
Nuovo femminicidio a Milano pochi giorni dopo la tragedia di Pamela Genini. Milano vive nuovamente l’orrore di un femminicidio a distanza di 7 giorni dalla morte di Pamela Genini. Luciana Ronchi non ce l’ha fatta. La 62enne è morta dopo essere stata accoltellata sotto casa in via Grassini, nel quartiere di Bruzzano, mercoledì 22 ottobre. La donna, giunta in gravissime condizioni al Trauma center dell’ospedale Niguarda, è stata immediatamente sottoposta a un intervento chirurgico durato diverse ore. Nonostante gli sforzi dei medici, le lesioni riportate all’addome, al collo e al torace si sono rivelate incompatibili con la vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
? ULTIM'ORA - È morta poco prima delle 20 di mercoledì sera Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata la mattina dall'ex marito Luigi Morcaldi a Milano. Era stata soccorsa in condizioni gravissime in via Giuseppina Grassini a Bruzzano, periferia nor - facebook.com Vai su Facebook