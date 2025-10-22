Luciana Ronchi accoltellata dall' ex marito a Milano è in fin di vita L' uomo fermato in un parco

Ilmessaggero.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inseguita per una cinquantina di metri in strada, in via Grassini a Milano, e poi accoltellata dall'ex marito al collo e al volto. L'uomo dopo averla aggredita è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

