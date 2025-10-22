Luciana Castellina | La rivoluzione delle donne manda gli uomini in crisi

Donne uccise perché dicono no, perché decidono di andarsene, perché troncano una relazione, perché scelgono loro: libere e autonome. Una lunga scia di femminicidi scuote il Paese e le coscienze. Le leggi sembrano non bastare, la prevenzione arranca, la cronaca si infittisce di particolari che fanno male. Cose che si potevano fare e che non si sono fatte, allarmi sottovalutati, paure inascoltate: è sempre la stessa storia ed è sempre troppo tardi. Allora, se le leggi, i convegni, i dibattiti sono importanti, ma non spiegano tutto, forse va ascoltata anche la Storia. E la Storia dice che ogni forte cambiamento, ogni lotta per diritti e emancipazione provoca "un trauma": di questa sostanza sono fatte le "rivoluzioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luciana Castellina: "La rivoluzione delle donne manda gli uomini in crisi"

