Lucca 35 milioni per il sostituto di Hojlund finché non tornerà Lukaku Il Napoli non ha badato a spese per accontentare Conte

Ilnapolista.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un solo gol in nove partite giocate, offrendo per lo più prestazioni negative. L’avvio dell’esperienza a Napoli di Lorenzo Lucca si sta rivelando abbastanza travagliata. E l’ingenua espulsione rimediata ieri sera in Champions contro il Psv, è l’emblema di quanto il ragazzo – prelevato dall’Udinese in estate per oltre 30 milioni di euro – sia in difficoltà anche sotto l’aspetto psicologico. Un tema su cui si è soffermato il noto giornalista Alfredo Pedullà. L’analisi di Pedullà su Lucca. Di seguito quanto scritto da Pedullà sul suo sito: “Lorenzo Lucca è stato uno degli acquisti più importanti nell’ultima sessione di mercato del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lucca 35 milioni per il sostituto di hojlund finch233 non torner224 lukaku il napoli non ha badato a spese per accontentare conte

© Ilnapolista.it - Lucca, 35 milioni per il sostituto di Hojlund finché non tornerà Lukaku. Il Napoli non ha badato a spese per accontentare Conte

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fiorentina-Napoli, Piccoli sfida Lucca a suon di goal e di... milioni! Cercati, voluti e pagati tanto: il confronto - Piccoli pagato 25 milioni più bonus, Lucca 35 milioni tra cartellino e prestito. Riporta calciomercato.com

Lucca al Napoli per 35 milioni, Nani: "Buon acquisto, spero diventi il centravanti dell'Italia" - Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Lucca 35 Milioni Sostituto