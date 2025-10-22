Luca Abete presenta Non ci ferma nessuno a Fiera Didacta Trentino | Ascolto e consapevolezza per i giovani

Luca Abete è intervenuto a margine di Fiera Didacta Trentino per presentare il format "Non ci ferma nessuno", progetto che da 11 anni si dedica all'ascolto attivo dei giovani negli istituti scolastici, nelle università e nei luoghi di aggregazione giovanile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

