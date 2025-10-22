L’R&B parla italiano con Khris | un EP che respira
In un Paese che ha spesso guardato altrove quando si parlava di R&B, Khris dimostra che quel battito respira ancora. Cantautrice indipendente nata a Cuneo, rientra in scena con un'idea precisa: portare il genere dentro l'italiano, senza filtri, attraverso un primo EP che raccoglie i suoi capitoli più recenti. Una scelta di identità Da Cuneo . L'articolo L'R&B parla italiano con Khris: un EP che respira è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.
