Louvre sette minuti per 8 gioielli | danno stimato 88 milioni di euro

Otto gioielli storici sono stati sottratti alla Galleria d’Apollon del Louvre in un’azione fulminea. La procura di Parigi stima il danno economico in 88 milioni di euro, cifra enorme che non restituisce il peso del patrimonio colpito. La caccia alla banda prosegue senza sosta, mentre gli investigatori esaminano ogni traccia lasciata durante la fuga. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Louvre, sette minuti per 8 gioielli: danno stimato 88 milioni di euro

Il colpo al Louvre va in scena in sette minuti. In pieno giorno, in quattro, travestiti da operai, raggiungono un balcone del museo con una piattaforma elevatrice e rubano alcuni gioielli di Napoleone: un furto preparato nei minimi dettagli. Ma dove finiscono le op Vai su Facebook

Rubati in sette minuti i gioielli della Corona al Louvre. La Francia dalla grandeur a non riuscire a proteggere neppure un museo, la parabola della decadenza. Serve l’ispettore Clouseau. #Francia #Louvre #zuppadiporro - X Vai su X

Cosa è successo nei sette minuti di furto al Louvre. Le infografiche - Quattro ladri scalano il museo, sfondano una finestra e portano via i gioielli della monarchia francese sotto gli occhi dei turisti. ilfoglio.it scrive

Louvre, cos'è successo nei 7 minuti della rapina: il travestimento da operai, il montacarichi, i gioielli e l'unica sbavatura. Il museo di Parigi chiuso anche oggi - I nove gioielli rubati hanno un valore in teoria inestimabile perché è impossibile rivenderli: se dovessero però venire scomposti, il bottino può essere valutato in molti milioni di euro. Riporta msn.com

Louvre, rapina da film in sette minuti: spariti i gioielli di Napoleone e dell’imperatrice - Rapina lampo al Louvre di Parigi: quattro uomini incappucciati rubano i gioielli imperiali di Napoleone e dell’imperatrice. Come scrive panorama.it