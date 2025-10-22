Louvre il museo riapre tre giorni dopo il clamoroso furto | inaccessibili alcune aree

I ladri hanno sottratto nove gioielli della Corona da 88 milioni di euro dopo essersi introdotti dal primo piano utilizzando un montacarichi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Louvre, il museo riapre tre giorni dopo il clamoroso furto: inaccessibili alcune aree

Approfondisci con queste news

Rapina al Museo del Louvre: spariti preziosi storici di Napoleone, il video - facebook.com Vai su Facebook

Furto al #Louvre, museo di Parigi resta chiuso: chieste dimissioni capo sicurezza - X Vai su X

Il Louvre riapre tre giorni dopo il clamoroso furto - Il Louvre ha riaperto questa mattina alle 9 le sue porte al pubblico dopo il furto di domenica scorsa, quando 4 ladri che si sono introdotti dal primo piano con un montacarichi hanno portato via 9 ... gazzettadiparma.it scrive

A tre giorni dal furto riapre il Louvre, ma non completamente - Domenica quattro ladri hanno rubato 9 gioielli per un valore stimato di 88 milioni di euro. Scrive ticinonews.ch

Parigi, il musoeo del Louvre riapre ai visitatori, ma la Galleria Apollo resta chiusa - Dopo tre giorni di chiusura, questa mattina, 22 ottobre, il Museo del Louvre ha riaperto le porte ma rimane ancora chiusa la Galleria Apollo, dove si è verificato il clamoroso furto di domenica 19 ott ... Da msn.com