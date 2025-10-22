Louvre furto e beffa | gioielli non assicurati

Il danno per lo scippo dei preziosi ammonta a 88 milioni, ma il governo fa sapere che lo Stato non riceverà alcun indennizzo, non avendo mai stipulato una polizza. Il «Telegraph»: «La responsabile della sicurezza del museo assunta grazie alle quote rosa». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Louvre, furto e beffa: gioielli non assicurati

