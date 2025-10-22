Il principale timore all'indomani del «colpo del secolo», come è stato definito dalla stampa parigina il furto di otto gioielli esposti nelle vetrine “Napoleone” e “Sovrani francesi” della galleria di Apollo del Louvre, è che i singoli pezzi, dal valore patrimoniale inestimabile, vengono smontati, ritagliati e rapidamente venduti nel mercato illegale. «È una corsa contro il tempo», avvertono storici ed esperti di gioielleria terrorizzati all'idea che il diadema appartenente all'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, decorato con 212 perle e 1998 diamanti, e il collier delle regine Maria-Amalia e Ortensia, composta da 8 zaffiri e 631 diamanti, i due pezzi più importanti della refurtiva, spariscano per sempre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Louvre, clamoroso: che fine fanno i gioielli rubati