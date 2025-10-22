Louvre a tre giorni dal clamoroso furto il museo riapre al pubblico

Sono passati tre giorni dal colpo alla Lupin al Museo del Louvre che ha sconvolto la Francia come il resto del mondo per la maestria, la precisione nonché la maestria con cui è stato messo a punto. Tre giorni in cui la galleria più visitata, prestigiosa e famosa del mondo ha chiuso i battenti, mentre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Louvre, a tre giorni dal clamoroso furto il museo riapre al pubblico

Son due giorni dal furto nel Louvre e ancora i giornalisti non hanno capito di che Napoleone si tratta. - X Vai su X

Mille giorni di TE e di MEloni. Record per la premier Rapina da film al museo del Louvre. Rubati i gioielli di Napoleone “Cacciate Hannoun dall’Italia”. Il centrodestra chiede l’espulsione del filo-Hamas La prima pagina Siamo in edicola . . #gover - facebook.com Vai su Facebook

Il Louvre riapre tre giorni dopo il clamoroso furto - Il Louvre ha riaperto questa mattina alle 9 le sue porte al pubblico dopo il furto di domenica scorsa, quando 4 ladri che si sono introdotti dal primo piano con un montacarichi hanno portato via 9 ... Da gazzettadiparma.it

