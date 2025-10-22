Louis Vuitton ad Art Basel svela la sua speciale collezione tra i tentacoli di un polpo

22 ott 2025

La Maison approda alla celebre fiera d'arte svelando Artycapucines VII – Louis Vuitton × Takashi Murakami, una collezione di undici borse reinterpretate dall'artista giapponese che, per l'occasione, ha dato vita a una scultura gigantesca a forma di polpo che svetta sul Balcon d'Honneur del Grand Palais. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Louis Vuitton, ad Art Basel svela la sua speciale collezione tra i tentacoli di un polpo

