Lotta riscatto disciplina | il senso della boxe per Jack London
Il ring come metafora e ispirazione per i suoi libri, ma non solo. Perché lui i guantoni li aveva indossati davvero, per sfamarsi. Ecco quello che il pugilato ha rappresentato per la vita (letteraria e reale) del celebre scrittore americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
msn.com scrive