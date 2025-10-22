Lotta ottimi risultati per i Portuali alle competizioni internazionali in Serbia e Romania

Ottimi risultati arrivano per i lottatori del Csrc Portuali di Ravenna, da tre diverse competizioni internazionali di alto livello in Serbia e Romania. Leon Rivalta, in maglia azzurra nella categoria kg 87 Senior Under 23, si piazza al settimo posto, nel campionato mondiale Under 23 di lotta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

