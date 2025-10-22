Lotta alla pirateria la nuova mossa fa tremare i trasgressori | di cosa si tratta

La Lega Serie A torna a chiedere con forza un intervento deciso dell’ Unione Europea per contrastare la pirateria digitale, un fenomeno che continua a generare danni economici enormi per tutto il sistema sportivo e audiovisivo. L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha ribadito la necessità di misure più incisive in una lettera ufficiale alla Commissione Europea, evidenziando come la diffusione illegale di contenuti live rappresenti una minaccia concreta per il valore commerciale del calcio italiano e per i cittadini che pagano regolarmente per vedere le proprie squadre o i propri programmi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

