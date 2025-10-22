Lotta alla pirateria la nuova mossa fa tremare i trasgressori | di cosa si tratta
La Lega Serie A torna a chiedere con forza un intervento deciso dell’ Unione Europea per contrastare la pirateria digitale, un fenomeno che continua a generare danni economici enormi per tutto il sistema sportivo e audiovisivo. L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha ribadito la necessità di misure più incisive in una lettera ufficiale alla Commissione Europea, evidenziando come la diffusione illegale di contenuti live rappresenti una minaccia concreta per il valore commerciale del calcio italiano e per i cittadini che pagano regolarmente per vedere le proprie squadre o i propri programmi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Argomenti simili trattati di recente
Lega Serie A annuncia migliaia di multe contro utenti del pezzotto e rivendica il successo della piattaforma Piracy Shield nella lotta alla pirateria. https://tech.everyeye.it/notizie/iptv-pezzotto-de-siervo-annuncia-multe-migliaia-abbonati-inaspettati-834987.htm - facebook.com Vai su Facebook
LEGA SERIE A - De Siervo: "Primi nella lotta alla pirateria, ma le piattaforme americane non collaborano" https://ift.tt/WRDqlru - X Vai su X
DAZN e Sky, stretta contro la pirateria: maxi richieste di risarcimento agli utenti del “pezzotto” - Dopo le multe inflitte lo scorso anno dalla Guardia di Finanza di Lecce a oltre duemila persone per l’utilizzo di servizi IPTV illegali — il cosiddetto ... Da ilovepalermocalcio.com
Pirateria streaming: Abodi annuncia pubblicazione nomi, DAZN chiede 500€ agli utenti - Il governo e le piattaforme intensificano la lotta alla pirateria audiovisiva: possibili pubblicazioni di nomi e richieste di risarcimento da DAZN a utenti IPTV. Lo riporta msn.com
Dazn chiede i danni agli utenti del pezzotto: 500 euro per non andare in causa - Dazn chiede i danni (500 euro) ai pirati individuati da un’inchiesta della GdF a Lecce. Secondo panorama.it