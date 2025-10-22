Lotta alla fame Fondazione Snaitech e Rise Against Hunger insieme per aiutare i bambini

Fondazione Snaitech partecipa a una nuova i niziativa di volontariato aziendale promossa in collaborazione con Rise Against Hunger Italia, organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame e la malnutrizione nel mondo attraverso la distribuzione di pasti nutrienti e il supporto a programmi educativi e agricoli. Rinnovo dell’impegno a favore delle comunità che fa parte di un progetto congiunto che coinvolge Sisal, Snai e PokerStars Italia – brand di Flutter SEA – uniti nel sostenere concretamente il d iritto fondamentale al cibo e la promozione di uno sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

