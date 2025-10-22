Lotta al bullismo un percorso con e per gli studenti nell’Unione Terre d’Argine
Promuovere relazioni rispettose, sostenere gli adulti di riferimento e creare una rete integrata di prevenzione tra scuola, famiglia e servizi territoriali: sono questi gli obiettivi principali di “Allarga lo Sguardo”, il nuovo progetto promosso dall’Unione delle Terre d’Argine, in collaborazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Meno riunioni, meno Pei, meno corsi di aggiornamento. Più attenzione alle priorità. La lotta al bullismo è una di queste - X Vai su X
**Inizia il progetto "Anema e Core"!** Al via un'importante iniziativa promossa dall' Oratorio Rogazionisti KAROL APS dedicata alla prevenzione e lotta contro il bullismo. "Anema e Core" si propone di fornire ai giovani strumenti per riconoscere e gestire l - facebook.com Vai su Facebook
Bullismo, incontro rivolto a genitori e studenti - "La gestione della classe: dalla violenza del bullismo alla società di gruppo ": è il titolo dell’incontro pubblico, aperto a tutti, ma in particolare ai genitori degli studenti, organizzato per doman ... Riporta msn.com
Usl Vda, 'fondamentale impegnarsi nella lotta al bullismo' - Ognuno di noi, famiglie, studenti, insegnanti, ha un ruolo fondamentale nel creare un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo". Si legge su ansa.it
Studenti a lezione di legalità e lotta al cyberbullismo - Un doppio incontro ha segnato un altro capitolo del progetto “Educazione alla legalità” avviato dall'Istituto scolastico di Sannazzaro. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it