L' osteria Aisèm accende i fornelli per la Fiera di San Crispino

Anche quest'anno a San Mauro Pascoli per tutto il fine settimana dal 24 al 26 ottobre si festeggia la Fiera di S.Crispino, la festa patronale di San Mauro Pascoli, il paese dei calzolai. Ad accompagnare le celebrazioni e il ricco calendario di appuntamenti c'è anche la gastronomia, a cui pensa la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondisci con queste news

La sera, la Valle si accende di sapori e atmosfere uniche. Un menù alla carta che unisce tradizione e creatività, per una cena da ricordare. Via Valle Bresciana 11, Brescia Prenota: +39 030 317666 Instagram: @osteriavallebresciana - facebook.com Vai su Facebook

Il Cenone di Solidarietà. Anita Osteria ai fornelli per i meno fortunati. Tutti possono contribuire - Torna per la quarta edizione l’iniziativa in sinergia con San Tommaso in Ponte, Caritas Diocesana, Pubblica Assistenza e Progetto Homeless. Lo riporta lanazione.it

Riapre il Povero Diavolo di Torriana e diventa un'osteria sociale. Ai fornelli chef Tommaso Ferri con la sua cucina del ricordo - Il viatico dello storico ristoratore di Torriana ha il suo corrispettivo nell’entusiasmo dei 5 soci di Aldeia, a partire dal loro presidente, Samuele Ramberti che ha idee chiare e punta dritto al ... Da gamberorosso.it