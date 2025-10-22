L’ossessione di Luigi Morcaldi | notti in auto e insulti alla finestra dell’ex moglie La casa è mia Così ha pianificato l’agguato
Milano – Gli appostamenti per giorni e giorni: “Da un mese era lì nel parcheggio”. Il rancore covato a lungo: “Non accettava che lei si fosse rifatta una vita col nuovo compagno”. L’agguato a mano armata va in scena alle 9.50 di mercoledì 22 ottobre. Premeditato. L’uomo scende dal motorino e si para davanti alla donna, appena uscita dal palazzo di via Grassini 5, stabile del quartiere periferico di Bruzzano che per una tragica coincidenza si trova a un centinaio di metri da quello in cui viveva in via Bisnati Silvana Damato, trovata senza vita nella vasca da bagno lo scorso 8 agosto e a sua volta probabile vittima di femminicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
