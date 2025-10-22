L’oroscopo di domani 23 ottobre 2025 | le previsioni il segno fortunato i transiti e i consigli astrali
Transiti astrali in evidenza. Domani la giornata porta con sé una carica significativa: il Sole entra nel segno dello Scorpione, segnando l'inizio di una stagione di trasformazione e profondità. Inoltre, si registra l'aspetto di Giove in Bilancia in quadratura a Chirone in Ariete, secondo le indicazioni del calendario degli aspetti del 2025. Infine, la Luna è in transito nello Scorpione (fase crescente) e forma trigoni favorevoli, un aspetto che favorisce introspezione e chiarezza. Questi transiti suggeriscono che la giornata invita a guardare dentro, ad affrontare paure o dubbi, e a sfruttare nuove opportunità di rigenerazione.
Oroscopo di giovedì 23 ottobre 2025: Scorpione rinato, lucidità per i Pesci, Cancro concentrato. Bilancia? Prenditi una pausa - Il Sole entra nello Scorpione affiancato dalla Luna, da Mercurio e Marte, già nel segno d'Acqua.