Lorito a Washington DC porta la Federico II al Premio Eccellenza Italiana

Tra gli interventi alla XII edizione del Premio Eccellenza Italiana, molto apprezzato è stato quello del Rettore di Napoli Matteo Lorito, premiato per l’impegno a rendere sempre più internazionale la prima università pubblica e laica al mondo. Nella bella cerimonia che si è conclusa al National Press Club di Washington DC, la XII edizione del . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Lorito a Washington DC porta la Federico II al Premio Eccellenza Italiana

Lorito a Washington DC prta la Federico II al Premio Eccellenza Italiana - Il Magnifico Rettore al National Press Club ha raccontato una storia bellissima, i fatti risalgono al 5 giugno 1224 e portano la firma di Federico II prima università statale e laica al mondo. Come scrive sciscianonotizie.it