Lorito a Washington DC porta la Federico II al Premio Eccellenza Italiana

2anews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli interventi alla XII edizione del Premio Eccellenza Italiana, molto apprezzato è stato quello del Rettore di Napoli Matteo Lorito, premiato per l’impegno a rendere sempre più internazionale la prima università pubblica e laica al mondo. Nella bella cerimonia che si è conclusa al National Press Club di Washington DC, la XII edizione del . 🔗 Leggi su 2anews.it

