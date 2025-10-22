Lorenzo Musetti | Non c’è nessun capofila nella squadra italiana ognuno ha la stessa importanza

Lorenzo Musetti sarà chiamato a recitare il ruolo del n.1 della squadra nelle Finali di Coppa Davis, di scena a Bologna, tra un mese circa. La rinuncia di Jannik Sinner a prendere parte alla rassegna internazionale, che metterà in palio la celebre Insalatiera, vedrà Musetti protagonista e sarà interessante capire quale sarà il suo rendimento. Nelle ultime circostanze in cui il toscano è stato chiamato in causa, i riscontri hanno deluso e il ko nello scontro con l’argentino Francisco Cerundolo, nelle Finali a Malaga, è una rappresentazione delle sue difficoltà. Criticità legate a una superficie (indoor) nella quale il tennis creativo di Lorenzo fatica a esprimersi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Non c’è nessun capofila nella squadra italiana, ognuno ha la stessa importanza”

