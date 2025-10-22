Lorella Cuccarini scrive una lettera a Pippo Baudo letta da Maria De Filippi a This is Me 2025 | Video Mediaset
Lorella Cuccarini ospite della seconda puntata di This Is Me 2025 ha ricordato Pippo Baudo con una commovente lettera. Un momento che ha emozionato tutti: dal pubblico in studio a quello a casa compresa la protagonista. Lorella Cuccarini, il ricordo di Pippo Baudo a This Is Me 2025. Durante la puntata speciale per celebrare 40 anni di carriera, Lorella Cuccarini a This Is Me 2025 da Silvia Toffanin ha ricordato Pippo Baudo. “ La tua vita è cambiata grazie ad un incontro; un incontro con un papà professionale ” – dice Silvia Toffanin lanciando un servizio. Lorella Cuccarini ricorda l’incontro con Pippo Baudo che la scelse tantissimi anni fa per un Fantastico: “ ero giovanissima e pensare che Pippo Baudo mi chiamasse per fare una serie di provini per entrare a far parte del cast di un suo programma per me era una cosa impossibile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
