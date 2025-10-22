L’Oréal chiude i primi 9 mesi con 32,8 mld di euro | +1,2% sul 2024 nel terzo trimestre +4,2% delle vendite per un fatturato di 10,33 mld di euro
Crescita trainata da tutte le divisioni e regioni, con Nord America e Cina in ripresa. Partnership strategica con Kering rafforza la leadership nel beauty di lusso Il leader delle cosmesi francese L’Oréal ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un fatturato di 32,80 miliardi di euro, regist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
