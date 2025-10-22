L’Oréal alza il tiro sul gruppo Armani

L'Oréal, dopo la maxi acquisizione da 4 miliardi della sezione beauty di Kering, ieri si è detta «pronta a considerare l'avvio di trattative con il gruppo Armani come previsto dal testamento del signor Armani» finalizzate a una partnership. Nicolas Hieronimus, direttore del colosso della cosmesi, ha sottolineato che l'acquisizione delle attività bellezza di Kering non cambiano l'intenzione di accompagnare il gruppo Armani. Il desiderio di L'Oréal di stringere un'alleanza più diretta con Armani non è una novità: il gruppo francese del lusso per il momento vanta una licenza fino al 2050 per il comparto beauty della casa di moda, le cui vendite ammontano a 1 miliardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

