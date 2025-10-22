L' ora solare 2025 | quando torna

Torinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva l'autunno e le giornate sono destinate ad accorciarsi sempre di più. In questo mese di ottobre ci sarà anche il passaggio dall'ora legale a quella solare.Quando dovremo spostare le lancette dell'orologio e quanto dovremo aspettare per riportare avanti di un'ora i nostri orologi?Ora solare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

solare 2025 tornaOra solare 2025, nella notte tra sabato e domenica 26 ottobre il cambio delle lancette: «Basta, non ha più senso». La proposta per abolirla e i problemi di salute - L'ora solare torna nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26, quando bisognerà spostare le lancette indietro di un'ora dalle tre alle due di notte. Lo riporta corriereadriatico.it

solare 2025 tornaTorna l’ora solare: quando spostare le lancette dell’orologio e gli effetti del cambio d’ora - Il cambio d'ora influisce su salute, bollette e ambiente. Riporta meteo.it

solare 2025 tornaOra solare 2025, il weekend del cambio delle lancette: «Basta, non ha più senso». La proposta per abolirla, il cambio fa male alla salute? - L'ora solare torna nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26, quando bisognerà spostare le lancette indietro di un'ora. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Solare 2025 Torna