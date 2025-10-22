L’ora più buia di Antonio Conte a Napoli | deve gestire De Bruyne che era il regalo per Allegri

L’ora più buia di Antonio Conte a Napoli. L’allenatore salentino sta dimostrando, per l’ennesima volta di essere un allenatore di trincea, e non di ricostruzione. Vincere uno scudetto da underdog per lui è più facile, lo ha dimostrato negli anni. Ha vinto da sfavorito ovunque sia andato. Difendere il titolo vinto non gli riesce, la narrazione del “noi contro il mondo” funziona una volta. Dall’Inter è scappato. L’esperienza al Chelsea al momento è sovrapponibile a quella di Napoli. Primo anno vincente, secondo anno con alti e bassi. La peggior sconfitta in Europa nell’era De Laurentiis che fa il paio con la manita del Werder Brema nella coppa Uefa 1989-1990, porta la sua firma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

