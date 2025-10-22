Loot 3 Maya Rudolph | Che bello prendere in giro le assurdità dei miliardari

Loot è tornata su Apple TV con la terza stagione. In occasione del junket virtuale il cast ci ha spiegato che la comicità è un'ottima arma per ridere dei super ricchi. Torna su Apple TV Loot, la serie comedy creata da Matt Hubbard e Alan Young che si diverte - e far divertire - mettendo alla berlina le assurdità dei ricchi. Anzi delle persone smodatamente ricche. Perché quella interpretata dalla grandissima comedian Maya Rudolph, da Joel Kim Booster, da Ron Funches e Michaela Jaé Rodriguez non prende di mira i "ricchi normali", ma quelli che fanno sembrare poveri anche quegli individui che non hanno particolari preoccupazioni economiche: i super ricchi, i super multimiliardari stile Jeff Bezos o Elon Musk. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Loot 3, Maya Rudolph: “Che bello prendere in giro le assurdità dei miliardari”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Movieplayer.it. . “IDIOCRACY? Ci viviamo dentro, rivederlo oggi è DEPRIMENTE”, parola di Maya Rudolph. Insieme a Joel Kim Booster, Maya ci parla anche della stagione 3 di Loot, la serie Apple TV+ che mescola umorismo, ricchezza e umanità in modo irre - facebook.com Vai su Facebook

Loot 3, Maya Rudolph: “Che bello prendere in giro le assurdità dei miliardari” - In occasione dell'uscita di Loot 3, abbiamo discusso con Maya Rudolph e il resto del cast di prese in giro ai super ricchi e anche di come ormai Idiocracy sia diventato realtà ... Come scrive movieplayer.it

Maya Rudolph torna con Loot: “La commedia è un ottimo modo per raccontare il mondo” - È arrivata il 15 ottobre su Apple TV la terza stagione di Loot, la serie ideata e interpretata da Maya Rudolph che si cala nei panni di Molly, una donna ... Come scrive ciakmagazine.it

Maya Rudolph Talks Henry Winkler's Naked 'Loot' Cameo, Reveals if the Scene Featured Actual Nudity - ,' Maya Rudolph addressed Henry Winkler's NSFW scenes in her hit series, 'Loot. people.com scrive