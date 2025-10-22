Longiano ospita 100×100 Mosaico | cento opere al Castello Malatestiano

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Longiano arriva “100×100 Mosaico”, collettiva dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna ospitata dal Polo museale della Fondazione Tito Balestra Onlus al Castello Malatestiano. Inserita nel programma ufficiale della Biennale del Mosaico, sarà visitabile fino al 18 gennaio 2026, con cento opere che intrecciano tradizione e ricerca contemporanea. Nel circuito della Biennale del Mosaico Curata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

longiano ospita 100215100 mosaico cento opere al castello malatestiano

© Sbircialanotizia.it - Longiano ospita 100×100 Mosaico: cento opere al Castello Malatestiano

Scopri altri approfondimenti

L'installazione collettiva che omaggia il mosaico contemporaneo - L’attività culturale del Polo museale della Fondazione Tito Balestra di Longiano, continua la propria collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. cesenatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Longiano Ospita 100215100 Mosaico