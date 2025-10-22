Londra paziente suona il clarinetto durante un' operazione al cervello

Un momento straordinario in sala operatoria al King’s College Hospital di Londra: Denise Bacon, 65 anni, affetta dal morbo di Parkinson, ha suonato il clarinetto mentre era sveglia e sottoposta a un delicato intervento di stimolazione cerebrale profonda, una tecnica all'avanguardia per contrastare i sintomi della malattia neurodegenerativa. Denise, musicista e appassionata clarinettista, aveva visto peggiorare progressivamente la sua capacità di movimento, al punto da non riuscire più a suonare il suo strumento preferito. Durante l'intervento, durato circa quattro ore, le sono stati impiantati elettrodi nel cervello della paziente attraverso piccoli fori praticati nel cranio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

