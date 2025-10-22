L' omicidio di Pamela poteva essere evitato? S' indaga sul Codice rosso non attivato dopo l' aggressione a Cervia
Mentre a Milano continuano gli interrogatori e le indagini intorno all'omicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa nella sua abitazione nel capoluogo lombardo dal fidanzato 52enne Gianluca Soncin, da anni residente a Cervia, si apre un'inchiesta parallela. La Procura di Bergamo (luogo d'origine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
