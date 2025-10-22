«Siamo estremamente soddisfatti perchè è stato finalmente riconosciuto l’impianto accusatorio che vedeva i due imputati - Marcello De Propris e Paolo Pirino, condannati rispettivamente a 25 anni e a 24 anni e 1 mese di reclusione -, concorrenti nell’omicidio volontario in danno di Luca Sacchi », ucciso, la notte tra il 23 e il 24 di ottobre del 2019, fuori da un pub in zona Appio, a Roma.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L'omicidio di Luca Sacchi: definitiva condanna a 3 anni ad Anastasiya