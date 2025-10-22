Lavastoviglie, lavatrici, aspirapolvere, computer, apparecchi informatici. È quanto i carabinieri hanno trovato nel magazzino di Ioan Florea, il romeno di 38 anni che lo scorso 24 settembre è stato ammazzato con un colpo di pistola alla testa a Colico, dove gestiva un’attività di prodotti elettrici. Si tratta di elettrodomestici e apparecchi informatici che gli erano stati lasciati dai clienti per ripararli, ma che non ha potuto aggiustare, perché appunto è stato ucciso. I carabinieri li avevano sequestrati insieme a tutto il resto e con l’intero magazzino, che era anche la sua casa. Dopo averli censiti, per valutare anche da dove e da chi arrivassero, ora i magistrati che stanno coordinando le indagini hanno valutato che non occorre più conservarli e quindi intendono restituirli ai legittimi proprietari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicidio di Florea: dissequestrati gli elettrodomestici